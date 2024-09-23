Kaymaklı gençleri çok farklı başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA A2 Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun ilk haftası maçında Küçük Kaymaklı A2 Takımı, Kozanköy A2 Takımı’nı konuk etti. Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan ve Ahmet Yenilmez’in yönettiği Küçük Kaymaklı – Kozanköy maçının ilk devresine Küçük Kaymaklı fırtına gibi başlarken, henüz 1. dakikada Furkan Doğru’nun golüyle 1 – 0 öne geçip, Furkan Taşkıran’ın 1’i penaltıdan 4 ve Bartu Çakır’ın golleriyle devreyi 6 – 0 önde tamamladı. Küçük Kaymaklı fırtınası ikinci devrede de sürerken, Arcan Erçelik, Bartu Çakır, Furkan Taşkıran e Hakkı Günsay’ın golleriyle maçı 13 – 0 kazandı.

