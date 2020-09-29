Kaymaklı, Fırat’ına ağlıyor

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, kulübün taraftarlarından Fırat Golal’ın erken yaşta hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü yöneticisi Mustafa Dağaşaner, Fırat Golal’ın vefatı ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“İyi bir Kaymaklı taraftarı olan, son zamanlarda kendi balkonundan her maçta takımına destek veren, her zaman yanımızda olan Fırat Golal arkadaşımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun ışıklar içinde uyusun.”

