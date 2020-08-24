Kaymaklı duble yaptı

K-PET Süper Lig ekiplerden Küçük Kaymaklı, az önce 2 bonservisli transfer birden gerçekleştirdi.

Küçük Kaymaklı, Cihangir’den Çağlar Toklu ve Gökhan Özer’i transfer ederek savunma hattını güçlendirdi. Sağ kanatta ve orta sahada savunmaya yönelik oynayan Çağlar yeniden yetiştiği kulübe dönerken, stoper Gökhan da ilk kez yeşil siyahlı formayı giyecek.

Bu arada Küçük Kaymaklı, bu futbolculara karşılık Taner ve Berkem’in bonservislerini Cihangir’e verdi. Girne Halk Evi’nin de istediği 2 futbolcunun transferinin nasıl şekilleneceği ilerleyen günlerde belli olacak.



