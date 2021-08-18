Kaymaklı'da 9 kiralık kaldı

Küçük Kaymaklı'da 2021 - 2022 sezonu hazırlıkları devam ederken kadro şekillenmesi de devam ediyor.
Bazı oyuncularını kiralayan Küçük Kaymaklı'da kiralık oyuncusu sayısı azalırken kalan kiralık oyuncu listesi şöyle: 1- Mehmet Güvener 2- Mehmet Özsoy 3- Yiğit Taşkın 4- Ahmet Aydoğdu 5- Mete Kuşapbi 6- Dalyan Ener 7-Barkın İncirli 8- Yunus Doğan 9-Erdoğan Murat
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