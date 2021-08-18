Kaymaklı, Çetinkaya’ya fark attı

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ile de takımlar eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.

AKSA Süper Ligde mücadele edecek 2 ekip Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya, Şht Hüseyin Ruso Stadında karşılaştı. Mehmet Sezener’in yönettiği maçta Küçük Kaymaklı, Çetinkaya’yı 4 – 1 mağlup etti.

Küçük Kaymaklı’nın gollerini Barkın Özaşık 2, Özgür Ongun ve Emre Nazik kaydetti.

