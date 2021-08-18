Kaymaklı, Çetinkaya’ya fark attı

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ile de takımlar eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.
AKSA Süper Ligde mücadele edecek 2 ekip Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya, Şht Hüseyin Ruso Stadında karşılaştı. Mehmet Sezener’in yönettiği maçta Küçük Kaymaklı, Çetinkaya’yı 4 – 1 mağlup etti.
Küçük Kaymaklı’nın gollerini Barkın Özaşık 2, Özgür Ongun ve Emre Nazik kaydetti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.