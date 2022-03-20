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Kaymaklı, Binatlı’nın umutlarını tüketti

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Küçük Kaymaklı, Binatlı karşısında 3 farklı geriye düştüğü maçı 4 – 3 kazanıp müthiş bir geri dönüşe imza attı. Küçük Kaymaklı sıralamada yükselirken Binatlı’nın ligde kalma umutları iyice azaldı

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Kaymaklı, Binatlı’nın umutlarını tüketti
Stadyum:  Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler:  Şakir Azizoğlu, Mehmet Ekşici, Müftah Bayraktar
Binatlı: Yunus, Ayhan, Mehmet Neşe, Nevzat, Kone, Hasan Ağaç, Darbaz (Dk.61 Mehmet Zaim), Mustafa Süzgen, Fikri, Alatttin, Erdem(Dk.70 Nazım)
K.Kaymaklı: Raif, Mehmet Kaygısız, Mikail, Hasan Çakır (Dk.46 Agit), Tuğrul (Dk.72 Muhammet), Çağlar, Muhammed, Felix, Bahadır(Dk.89 Alp), Gökhan, Yankı (Dk.80 Mehmet Koyuncu)
Goller: 20.Dk Mehmet Neşe, 31.Dk Kone, 31.Dk Nevzat (Binatlı)- 45.Dk Mikail, 50.Dk Mehmet Kaygısız, 53.Dk Çağlar, 56.Dk Felix (K.Kaymaklı)
 
NİYAZİ ERGÜLEN
Süper Ligde Binatlı, Küçük Kaymaklı karşısında ilk devrede Mehmet Neşe, Kone ve Nevzat ile 3 – 0 öne geçerken, Felix ile bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Küçük Kaymaklı, Mikail ile devreyi 3 – 1 geride kapattı.
İkinci devrede Küçük Kaymaklı oyunun tek hakimi olurken, Mehmet Kaygısız, Çağlar ve Felix’in golleriyle 3 farklı geriye düştüğü maçı 4 – 3 kazandı.
 
 
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