Kaymaklı, avantajı yakaladı

Stad: Sht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Ali Özer, Burak Mandıralı, Mehmet Ekşici
K.Kaymaklı:Raif, Mikail, Mehmet, Bahadır, Gökhan, Sena, Tuğrul(Zekai), Çağlar(Muhammed Nazik), Muhammed(Hasan), Felix, Yankı(Arda)
DTB: Cenk, Ahmet, Çağrı, Tansel(Kenan), Aydın, Farouk(Doğukan,), Sercan(Bayram), Ali Akbulut(Hamit), Ali Savaşan, Halil, Billy
Gol: Dk 54 Yankı Aktül(P) (K.Kaymaklı)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda yarı final 1.maçında K.Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği arasındaki karşılamayı 1-0’lık skorla K.Kaymaklı kazandı.
Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan maçta K.Kaymaklı’ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada penaltıdan Yankı Aktül attı.
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