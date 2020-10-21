Kaymaklı antrenmanları durdurdu

Necati KÜLAHLILAR
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygürbaşkanlığındaki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından talep edilen koşulları sağlamaması nedeni ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun basın toplantısında yaptığı açıklamalar, futbolun başlamasının zor olduğu görüşünü getirmişti.
Bu nedenle de antrenmanlara başlayan takımlardan olan Küçük Kaymaklı’nın başkanı Akay Aşina, antrenmanları durdurma kararı aldıklarını söylerken, bu kararı teknik direktör Niyazi Göksun’a da ilettiklerini belirtti.
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