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Kaymaklı Akademi ara verdi

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Kaymaklı Akademi ara verdi
Ülkemizde artan yerel COVID 19 vakaları sonrasında faaliyetlerine ara veren akademiler arasına Küçük Kaymaklı Akademi de girdi.
Küçük Kaymaklı Akademi yönetimi, bu hafta yapılması gereken tüm antrenmanları durdurma kararı aldı.
Antrenmanların yeniden başlama tarihi ilerleyen günlerde Küçük Kaymaklı Akademi yönetimi tarafından duyurulacak.
 
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