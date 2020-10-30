Kaymakam bordo – mavili formayı giydi

BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61’in başkanı Metin Genç, kulübün bağlı bulunduğu kaymakamlık olan İskele kaymakamlığını ziyaret etti.
İskele kaymakamı Ertuğrul Toroslu’yuziyâret eden Metin Genç, Ertuğrul Toroslu’ya bordo – mavili Karadeniz 61 formasını hediye etti. Metin Genç,ziyarette Ertuğrul Toroslu ile kulübün gelecek projeleri vede planlarını görüştüklerini açıkladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.