AKSA SÜPER LİG 5. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligin 5. Haftası hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, ligde puan kayıpsız takım kalmadı. Beşinci haftaya puan kayıpsız giren Yenicami’nin konuk ettiği Cihangir’le 0 – 0 berabere kalmasıyla puan kaybı yaşarken liderlik koltuğunu da averajla Mağusa Türk Gücü’ne kaptırdı.Geride kalan 5 hafta sonunda namağlup olan 4 takımdan 3’ü olan MTG, Yenicami ve Miracle Değirmenlik takımları ligde ilk 3 sırayı oluşturdular. Aksa Süper Ligin ilk 5 haftası sonunda galibiyet alamayan tek takım ise Hamitköy oldu. Hamitköy sadece bir beraberlik neticesinde 1 puanla ligin dibinde yer alırken birer galibiyetle Gönyeli ile CihnaBazzar Gençlik Gücü onun üzerinde yerlerini aldılar.Aksa Süper Lig’de bu hafta oynanan 8 maç sonunda kale ağları 24 kez havalanarak, maç başına 3 gol ortalamasına ulaşılarak, geçtiğimiz haftanın çok gerisinde kalındı.Oynanan 8 maçın 3 tanesini ev sahipleri, üç tanesini deplasman takımları kazanırken, 2 maç ise golsüz beraberlikle tamamlandı.Ligde bu hafta en farklı galibiyetleri Mağusa Türk Gücü rakibi GG’yi, Doğan Türk Birliği ise Gönyeli’yi 5 -1 gibi farklı skorlarla mağlup ederek elde ettiler.Beşinci hafta itibariyle gol krallığı yarışına MTG’nin genç golcüsü Şenol Şoför attığı 4 golle ortak oldu. Gol krallığı yarışında MTG’den Şenol Şoför, ChinaBazaar Gençlik Gücü’nden CharltonMashumba6’şar golle ve K.Kaymaklı’dan Obada Felix 5 golle zirvede yer aldılar.Mehmet Yeşil (Cihangir), Kasım(Miracle Değirmenlik), Faroouk(DTB), Emre (Dumlupınar).Yusuf(Göçmenköy), Adil (M. Değirmenlik), Kaan (Lefke), Salih (DTB), Uğur (MTG), Ümit (Türk Ocağı), Berke(Y.Dumlupınar), Hakan (Cihangir), Semih (M. Değirmenlik), Weston(Dummlupınar), Şenol(MTG)Aksa Süper Lig’e kötü bir başlangıç yaparak ilk 3 haftayı puansız ve golsüz kapatan Doğan Türk Birliği 4. Haftada evinde ilk galibiyetini alırken, bu hafta ise konuk olduğu zorlu Gönyeli’yi farklı mağlup ederek çıkışa geçtiğini ıspatladıSezonun başladığı hafta öncesinde yaşadığı sakatlık neticesinde ilk 2 haftada takımda yer alamayan MTG’nin genç yeteneği 4. Hafta itibariyle ilk 11’de kendine yer bulmasıyla gollerine başlarken, bu hafta 4 gol atarak Gençlik Gücü adeta tek başına yıkan adam olan Şenol haftanın futbolcusu olduMiracleDeğirmenlik’in konuk ettiği K.Kaymaklı ile son 10 dakikaya 1-1 eşitlikle girdiği maçta oyuna golcü futbolcusu Kasım’ı alarak müdahale eden Mehmet Bolkan, Kasım’ın golüyle galibiyete uzanarak, ne kadar yerinde bir değişiklik yaptığını göstererek haftanın teknik adamı olduHaftanın zorlu maçlarından biri olan iki yenilgisiz takım Yenicami ile Cihangir arasındaki karşılaşmada pozisyonlara yakınlığı, yerinde düdükleri ve az düdük çalıp, sadece 2 sarı kart gösteren Serkan Şimşek haftanın hakemi olmayı hak etti.Göçmenköy-Mesarya: 0 – 0Türk Ocağı-Çetinkaya: 3 – 0Yenicami-Cihangir: 0 – 0Hamitköy-Y.Dumlupınar: 0 – 1MağusaT.Gücü-ChinaB.G.Gücü: 5 – 1M.Değirmenlik-K.Kaymaklı: 3 – 1MeritA.Yeşilova-Lefke: 1 – 3Gönyeli-Doğan T.Birliği: 1 – 5Doğan Türk Birliği – GöçmenköyÇetinkaya - M.DeğirmenlikK.Kaymaklı - MağusaT.GücüChinaB.G.Gücü – GönyeliCihangir - MeritA.YeşilovaLefke - Türk OcağıY.Dumlupınar – YenicamiMesarya – Hamitköy