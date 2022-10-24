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Kayıpsız takım kalmadı

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Kayıpsız takım kalmadı
AKSA SÜPER LİG 5. HAFTA PANORAMASI
Aksa Süper Ligin 5. Haftası hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, ligde puan kayıpsız takım kalmadı. Beşinci haftaya puan kayıpsız giren Yenicami’nin konuk ettiği Cihangir’le 0 – 0 berabere kalmasıyla puan kaybı yaşarken liderlik koltuğunu da averajla Mağusa Türk Gücü’ne kaptırdı.
Geride kalan 5 hafta sonunda namağlup olan 4 takımdan 3’ü olan MTG, Yenicami ve Miracle Değirmenlik takımları ligde ilk 3 sırayı oluşturdular. Aksa Süper Ligin ilk 5 haftası sonunda galibiyet alamayan tek takım ise Hamitköy oldu. Hamitköy sadece bir beraberlik neticesinde 1 puanla ligin dibinde yer alırken birer galibiyetle Gönyeli ile CihnaBazzar Gençlik Gücü onun üzerinde yerlerini aldılar.
Aksa Süper Lig’de bu hafta oynanan 8 maç sonunda kale ağları 24 kez havalanarak, maç başına 3 gol ortalamasına ulaşılarak, geçtiğimiz haftanın çok gerisinde kalındı.
Oynanan 8 maçın 3 tanesini ev sahipleri, üç tanesini deplasman takımları kazanırken, 2 maç ise golsüz beraberlikle tamamlandı.
Ligde bu hafta en farklı galibiyetleri Mağusa Türk Gücü rakibi GG’yi, Doğan Türk Birliği ise Gönyeli’yi 5 -1 gibi farklı skorlarla mağlup ederek elde ettiler.
Beşinci hafta itibariyle gol krallığı yarışına MTG’nin genç golcüsü Şenol Şoför attığı 4 golle ortak oldu. Gol krallığı yarışında MTG’den Şenol Şoför, ChinaBazaar Gençlik Gücü’nden CharltonMashumba6’şar golle ve K.Kaymaklı’dan Obada Felix 5 golle zirvede yer aldılar.
 
Haftanın Kare Ası:
Mehmet Yeşil (Cihangir), Kasım(Miracle Değirmenlik), Faroouk(DTB), Emre (Dumlupınar).
 
Haftanın On Biri:
Yusuf(Göçmenköy),  Adil (M. Değirmenlik), Kaan (Lefke), Salih (DTB), Uğur (MTG), Ümit (Türk Ocağı), Berke(Y.Dumlupınar), Hakan (Cihangir), Semih (M. Değirmenlik), Weston(Dummlupınar), Şenol(MTG)
 
Haftanın Takımı: Doğan Türk Birliği
Aksa Süper Lig’e kötü bir başlangıç yaparak ilk 3 haftayı puansız ve golsüz kapatan Doğan Türk Birliği 4. Haftada evinde ilk galibiyetini alırken, bu hafta ise konuk olduğu zorlu Gönyeli’yi farklı mağlup ederek çıkışa geçtiğini ıspatladı
 
Haftanın futbolcusu: Şenol Şoför(MTG)
Sezonun başladığı hafta öncesinde yaşadığı sakatlık neticesinde ilk 2 haftada takımda yer alamayan MTG’nin genç yeteneği 4. Hafta itibariyle ilk 11’de kendine yer bulmasıyla gollerine başlarken, bu hafta 4 gol atarak Gençlik Gücü adeta tek başına yıkan adam olan Şenol haftanın futbolcusu oldu
 
Haftanın teknik adamı: Mehmet Bolkan(Miracle Değirmenlik)
MiracleDeğirmenlik’in konuk ettiği K.Kaymaklı ile son 10 dakikaya 1-1 eşitlikle girdiği maçta oyuna golcü futbolcusu Kasım’ı alarak müdahale eden Mehmet Bolkan, Kasım’ın golüyle galibiyete uzanarak, ne kadar yerinde bir değişiklik yaptığını göstererek haftanın teknik adamı oldu
 
Haftanın hakemi: Serkan Şimşek(Yenicami – Cihangir)
Haftanın zorlu maçlarından biri olan iki yenilgisiz takım Yenicami ile Cihangir arasındaki karşılaşmada pozisyonlara yakınlığı, yerinde düdükleri ve az düdük çalıp, sadece 2 sarı kart gösteren Serkan Şimşek haftanın hakemi olmayı hak etti. 
 
Aksa Süper Lig 5. Hafta sonuçları
 
Göçmenköy-Mesarya:   0 – 0
Türk Ocağı-Çetinkaya: 3 – 0
Yenicami-Cihangir:       0 – 0
Hamitköy-Y.Dumlupınar: 0 – 1
MağusaT.Gücü-ChinaB.G.Gücü: 5 – 1
M.Değirmenlik-K.Kaymaklı: 3 – 1
MeritA.Yeşilova-Lefke:          1 – 3
Gönyeli-Doğan T.Birliği: 1 – 5
 
 
Aksa Süper Lig 6. Hafta programı
 
Doğan Türk Birliği – Göçmenköy
Çetinkaya - M.Değirmenlik
K.Kaymaklı - MağusaT.Gücü
ChinaB.G.Gücü – Gönyeli
Cihangir - MeritA.Yeşilova
Lefke - Türk Ocağı
Y.Dumlupınar – Yenicami
Mesarya – Hamitköy
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 5 4 1 0 16 3 13 13
2. Yenicami AK 5 4 1 0 15 5 10 13
3. Miracle Değirmenlik SK 5 4 1 0 11 3 8 13
4. Yonpaş Dumlupınar TSK 5 3 1 1 5 3 2 10
5. Cihangir GSK 5 2 3 0 7 3 4 9
6. Mesarya SK 5 2 2 1 4 3 1 8
7. Küçük Kaymaklı TSK 5 2 1 2 9 10 -1 7
8. Lefke TSK 5 2 1 2 5 7 -2 7
9. Doğan Türk Birliği 5 2 0 3 7 6 1 6
10. Türk Ocağı Limasol 5 2 0 3 8 8 0 6
11. Göçmenköy İYSK 5 1 2 2 5 6 -1 5
12. Merit Alsancak Yeşilova SK 5 1 1 3 5 11 -6 4
13. Çetinkaya TSK 5 1 1 3 5 12 -7 4
14. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 5 1 0 4 9 14 -5 3
15. Gönyeli SK 5 1 0 4 5 16 -11 3
16. Hamitköy ŞHSK 5 0 1 4 4 10 -6 1
 
 
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