Aksa Süper Ligin 5. Haftası hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, ligde puan kayıpsız takım kalmadı. Beşinci haftaya puan kayıpsız giren Yenicami’nin konuk ettiği Cihangir’le 0 – 0 berabere kalmasıyla puan kaybı yaşarken liderlik koltuğunu da averajla Mağusa Türk Gücü’ne kaptırdı.
Geride kalan 5 hafta sonunda namağlup olan 4 takımdan 3’ü olan MTG, Yenicami ve Miracle Değirmenlik takımları ligde ilk 3 sırayı oluşturdular. Aksa Süper Ligin ilk 5 haftası sonunda galibiyet alamayan tek takım ise Hamitköy oldu. Hamitköy sadece bir beraberlik neticesinde 1 puanla ligin dibinde yer alırken birer galibiyetle Gönyeli ile CihnaBazzar Gençlik Gücü onun üzerinde yerlerini aldılar.
Aksa Süper Lig’de bu hafta oynanan 8 maç sonunda kale ağları 24 kez havalanarak, maç başına 3 gol ortalamasına ulaşılarak, geçtiğimiz haftanın çok gerisinde kalındı.
Oynanan 8 maçın 3 tanesini ev sahipleri, üç tanesini deplasman takımları kazanırken, 2 maç ise golsüz beraberlikle tamamlandı.
Ligde bu hafta en farklı galibiyetleri Mağusa Türk Gücü rakibi GG’yi, Doğan Türk Birliği ise Gönyeli’yi 5 -1 gibi farklı skorlarla mağlup ederek elde ettiler.
Beşinci hafta itibariyle gol krallığı yarışına MTG’nin genç golcüsü Şenol Şoför attığı 4 golle ortak oldu. Gol krallığı yarışında MTG’den Şenol Şoför, ChinaBazaar Gençlik Gücü’nden CharltonMashumba6’şar golle ve K.Kaymaklı’dan Obada Felix 5 golle zirvede yer aldılar.
Haftanın Kare Ası:
Mehmet Yeşil (Cihangir), Kasım(Miracle Değirmenlik), Faroouk(DTB), Emre (Dumlupınar).
Haftanın On Biri:
Yusuf(Göçmenköy), Adil (M. Değirmenlik), Kaan (Lefke), Salih (DTB), Uğur (MTG), Ümit (Türk Ocağı), Berke(Y.Dumlupınar), Hakan (Cihangir), Semih (M. Değirmenlik), Weston(Dummlupınar), Şenol(MTG)
Haftanın Takımı: Doğan Türk Birliği
Aksa Süper Lig’e kötü bir başlangıç yaparak ilk 3 haftayı puansız ve golsüz kapatan Doğan Türk Birliği 4. Haftada evinde ilk galibiyetini alırken, bu hafta ise konuk olduğu zorlu Gönyeli’yi farklı mağlup ederek çıkışa geçtiğini ıspatladı
Haftanın futbolcusu: Şenol Şoför(MTG)
Sezonun başladığı hafta öncesinde yaşadığı sakatlık neticesinde ilk 2 haftada takımda yer alamayan MTG’nin genç yeteneği 4. Hafta itibariyle ilk 11’de kendine yer bulmasıyla gollerine başlarken, bu hafta 4 gol atarak Gençlik Gücü adeta tek başına yıkan adam olan Şenol haftanın futbolcusu oldu
Haftanın teknik adamı: Mehmet Bolkan(Miracle Değirmenlik)
MiracleDeğirmenlik’in konuk ettiği K.Kaymaklı ile son 10 dakikaya 1-1 eşitlikle girdiği maçta oyuna golcü futbolcusu Kasım’ı alarak müdahale eden Mehmet Bolkan, Kasım’ın golüyle galibiyete uzanarak, ne kadar yerinde bir değişiklik yaptığını göstererek haftanın teknik adamı oldu
Haftanın hakemi: Serkan Şimşek(Yenicami – Cihangir)
Haftanın zorlu maçlarından biri olan iki yenilgisiz takım Yenicami ile Cihangir arasındaki karşılaşmada pozisyonlara yakınlığı, yerinde düdükleri ve az düdük çalıp, sadece 2 sarı kart gösteren Serkan Şimşek haftanın hakemi olmayı hak etti.
Aksa Süper Lig 5. Hafta sonuçları
Göçmenköy-Mesarya: 0 – 0
Türk Ocağı-Çetinkaya: 3 – 0
Yenicami-Cihangir: 0 – 0
Hamitköy-Y.Dumlupınar: 0 – 1
MağusaT.Gücü-ChinaB.G.Gücü: 5 – 1
M.Değirmenlik-K.Kaymaklı: 3 – 1
MeritA.Yeşilova-Lefke: 1 – 3
Gönyeli-Doğan T.Birliği: 1 – 5
Aksa Süper Lig 6. Hafta programı
Doğan Türk Birliği – Göçmenköy
Çetinkaya - M.Değirmenlik
K.Kaymaklı - MağusaT.Gücü
ChinaB.G.Gücü – Gönyeli
Cihangir - MeritA.Yeşilova
Lefke - Türk Ocağı
Y.Dumlupınar – Yenicami
Mesarya – Hamitköy
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|5
|4
|1
|0
|16
|3
|13
|13
|2.
|Yenicami AK
|5
|4
|1
|0
|15
|5
|10
|13
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|5
|4
|1
|0
|11
|3
|8
|13
|4.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|5
|3
|1
|1
|5
|3
|2
|10
|5.
|Cihangir GSK
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|4
|9
|6.
|Mesarya SK
|5
|2
|2
|1
|4
|3
|1
|8
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|5
|2
|1
|2
|9
|10
|-1
|7
|8.
|Lefke TSK
|5
|2
|1
|2
|5
|7
|-2
|7
|9.
|Doğan Türk Birliği
|5
|2
|0
|3
|7
|6
|1
|6
|10.
|Türk Ocağı Limasol
|5
|2
|0
|3
|8
|8
|0
|6
|11.
|Göçmenköy İYSK
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|12.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|5
|1
|1
|3
|5
|11
|-6
|4
|13.
|Çetinkaya TSK
|5
|1
|1
|3
|5
|12
|-7
|4
|14.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|5
|1
|0
|4
|9
|14
|-5
|3
|15.
|Gönyeli SK
|5
|1
|0
|4
|5
|16
|-11
|3
|16.
|Hamitköy ŞHSK
|5
|0
|1
|4
|4
|10
|-6
|1