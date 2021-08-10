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Kaygısız’a sürpriz kutlama

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Kaygısız’a sürpriz kutlama
Küçük Kaymaklı’nın Acapulco kampı yoğun tempoda yapılan antrenmanlarla sürerken, antrenmanlar sonrasında futbolcular keyifli anlar geçiriyorlar.
Teknik ddirektör Niyazi Göksun nezaretinde yapılan günün ikinci antrenmanı sonrasında takımını deneyimli isimlerinden Mehmet Kaygısız’a sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.
Antrenman sonrasındaMehmet Kaygısız’ın etrafında kenetlenen yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, Mehmet Kaygısız’ın doğum günü kutlayarak, futbolcunun mutluluğuna mutluluk kattılar.
 
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