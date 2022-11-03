Kavgaya teşebbüse 4 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda oynanan İncirli SK – Mormenekşe GBSK 1. Lig müsabakasında, ikinci ihtar ile oyundan ihraç edilmesinden sonra maçın bitişini müteakip koşarak oyun alanına giren ve rakip takım futbolcusuna vurmaya teşebbüs ederek her iki takım arasında kargaşa yaşanmasına sebebiyet verdiği raporlardan tespit edilen İncirli futbolcusu Fatih Karabulut’a DT 88/4 ve DT 35 (1)’in ihlallerinden dolayı, DT 88/4 ve 34 (1) (a) uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verdi.



