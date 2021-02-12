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Kavaklı: Çalışmaya devam edeceğim

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Aşkın Kavaklı bireysel çalışmalarını sürdürürken, “Kondisyonumun sıfırlandı. Ama vücudu diri ve fit tutmak da lazımdır. Çalışmalarımı bu yönde sürdürüyorum. Dönüş sürecinde sakatlanmamak için de çalışmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Kavaklı: Çalışmaya devam edeceğim
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Gençlik Gücü’nün başarılı sağ kanat futbolcusu, takım kaptanlarından Aşkın Kavaklı, karantina sürecinin yaşandığı bugünlerde bireysel çalışmalarını sürdürürken, tüm futbolcuların çalışmalarına devam etmesi gerektiğini söyledi.
Aşkın Kavaklı açıklamasında “Sokağa çıkma yasakları nedeniyle mecburen bütün gün evde kalıyoruz. Evimin bahçesinde bireysel olarak antrenman yapıp çalışırım.
İlk defa bir sene boyunca futboldan ayrı kalıyoruz. Bu çok zor bir durumdur. Kondisyonumun sıfırlandı. Ama vücudu diri ve fit tutmak da lazımdır. Çalışmalarımı bu yönde sürdürüyorum. Dönüş sürecinde sakatlanmamak için de çalışmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.
 
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