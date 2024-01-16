Kasımpaşa’ya kupada şok

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa’yı 1-0’lık skorla mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Taylan Utku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Selim Dilli (Gökhan Gül dk. 46), Aytaç Kara, Emirhan Yiğit (Fall dk. 46), Hajradinovic, Gomis, Nuno Da Costa

Bandırmaspor: Akın Alkan, RahmetullahBerişbek, Mert Çelik (Sergen Piçinciol dk. 79, Batuhan Yayıkcı, Emre Batuhan Adıgüzel, Mehmet Özcan, Mustafa Çeçenoğlu (Djitte dk. 46), Doğancan Davas (Emirhan Aydoğan dk. 58), Foor (Aygün Özışıkyıldız dk. 90+6), Soukou, Metehan Mimaroğlu (Mücahit Albayrak dk. 79)

Gol: Metehan Mimaroğlu (dk. 40) (Bandırmaspor)



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve konuk TeksütBandırmaspor'a turu getiren golü 40. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

31. dakikada Bandırmaspor kalecisi Akın’ın hatalı pasında ceza alanı sol tarafında meşin yuvarlağın sahibi olan Gomis’in sert şutunu file bekçisi Akın Alkan kornere çeldi.

40. dakikada Bandırmaspor’daFoor’un kendi yarı alanından savunmanın arkasına attığı pasta Metehan Mimaroğlu topla birlikte ilerleyip kaleci Ali Emre'yi de geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

74. dakikada Hajradinovic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yasin Özcan’ın kafa vuruşunda kaleci Akın Alkan’ın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+2. dakikada Ben Ouanes’in sol kanattan yaptığı ortada altıpas gerisinde Aytaç Kara’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Akın Alkan’da kaldı.

