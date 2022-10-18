Kasımpaşa uzatmada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kasımpaşa, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta TFF 3. Lig ekibi Yeni Mersin İdmanyurdu'nu uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 yenerek, adını 4. tura yazdırdı. Yeni Mersin İdmanyurdu ise elendi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Azad İlhan, Salih Burak Demirel
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Berat Kalkan), Graovac, Donk, Petretta (Dk. 96 Oğuzhan Efe Yılmaz), Turgay Gemicibaşı (Dk. 70 Tirpan), Yunus Mallı (Dk. 62 Aytaç Kara), Eysseric, Tunay Torun (Dk. 70 Fall), Ahmet Emin Engin (Dk. 82 Selim Dilli), Ali Sühan Demirel
Yeni Mersin İdmanyurdu: Orhan Erdoğan, Miraç Can Doksanoğlu, Burak Bilgen, İbrahim Konuksever (Dk. 106 Özgür Deryol), Aslan Gök, Ferhan Evren (Dk. 106 Bekir Yücedağ), Ömer Önder, Erdem Onur Beytaş, Muğdat Çelik (Dk. 64 Christofer Gürkan), Abdurrahman Emek (Dk. 72 Volkan Okumak) (Dk. 98 Murat Dinç), Cemil Devrim (Dk. 88 Eren Genç)
Goller: Dk. 30 Erdem Onur Beytaş (Yeni Mersin İdmanyurdu), Dk. 80 Ali Sühan Demirel, Dk. 113 Tirpan (Kasımpaşa)
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