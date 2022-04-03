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Kasımpaşa son nefeste

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla, Kasımpaşa ligde üst üste 4. galibiyetini aldı

Kasımpaşa son nefeste
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelede Kasımpaşa sevindi. Üç gol, bir penaltı ve iki kırmızı kartın olduğu maçta Kasımpaşa 3 puana uzanan taraf oldu. Lacivert-beyazlılar, son 4 maçta 4 galibiyet elde etti.
Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic 22'de 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Gaziantep ekibinde Papy Djilobodji 65'te takımını 10 kişi bıraktı.
Gaziantep ekibinin golü 35. dakikada Papy Djilobodji'den gelirken, Kasımpaşa'nın galibiyet sayılarını ise 41. dakikada Jackson Muleka ile 90+7. dakikada penaltıdan Hadergjonaj kaydetti.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 41'e yükseltirken, Gaziantep FK 40 puanda kaldı.
 
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