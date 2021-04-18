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Kasımpaşa skoru koruyamadı

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Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa 2-0 öne geçtiği maçta Gaiantep FK ile 2-2 berabere kaldı

Kasımpaşa skoru koruyamadı
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Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep: Günay Güvenç, Miranda, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Mirallas (Dk. 65 Enver Cenk Şahin), Sousa (Dk. 65 Muhammet Demir), Rashid (Dk. 65 Jefferson), Maxim, Kenan Özer (Dk. 82 Furkan Soyalp), Dicko
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Koomson (Dk. 46 Doğucan Haspolat), Bistrovic, Hajradinovic (Dk. 90 Mehmet Feyzi Yıldırım), Varga, Thelin (Dk. 70 Koita)
Goller: Dk. 5 ve 58 Thelin (Kasımpaşa), Dk. 63 Dicko, Dk. 84 Muhammet Demir (Gaziantep)
 
Kalyon Stadı'nda oynanan mücadelenin 5. dakikasında konuk ekip Thelin'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı başka gol olmadı. 
58'de Thelin kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. Ev sahibi takım 63'te Dicko ile farkı bire indirdi:1-2. 
İkinci yarıda oyuna giren Muhammet Demir, 84'te attığı golle takımına bir puanı getirdi. 
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 51'e, üst üste üçüncü beraberliğini alan Kasımpaşa ise 37'ye yükseltti. 
 
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