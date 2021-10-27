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Kasımpaşa, Hakan Kutlu ile anlaştı

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Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile prensip anlaşmasına vardı

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Kasımpaşa, Hakan Kutlu ile anlaştı
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Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da yeni teknik direktör belli oldu.
Lacivert-beyazlılar, Hakan Kutlu ile prensipte anlaştı. Tecrübeli teknik adam, son olarak geçtiğimiz sezon Denizlispor'da görev yapmıştı.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de 6 puanla 19'uncu sırada bulunuyor.
 
 
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