Kasımpaşa, Hakan Kutlu ile anlaştı

Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da yeni teknik direktör belli oldu.
Lacivert-beyazlılar, Hakan Kutlu ile prensipte anlaştı. Tecrübeli teknik adam, son olarak geçtiğimiz sezon Denizlispor'da görev yapmıştı.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de 6 puanla 19'uncu sırada bulunuyor.
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