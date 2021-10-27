Kasımpaşa, Hakan Kutlu ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile prensip anlaşmasına vardı

Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da yeni teknik direktör belli oldu.

Lacivert-beyazlılar, Hakan Kutlu ile prensipte anlaştı. Tecrübeli teknik adam, son olarak geçtiğimiz sezon Denizlispor'da görev yapmıştı.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de 6 puanla 19'uncu sırada bulunuyor.



