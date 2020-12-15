Kasımpaşa farklı turladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3. Lig ekibi Muğlaspor'u konuk etti. Tek maç eleme usulüne göre yapılan turda Kasımpaşa, Muğlaspor'u 5-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3. Lig ekibi Muğlaspor'u konuk etti. İstanbul ekibi Muğlaspor'u 5-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada Alan Carius, 25. dakikada A. Hodzic, 39 dakikada Yasin Dülger'den geldi. İlk yarıda başka gol olmayınca İstanbul ekibi ilk yarıyı 3-0 tamamladı.

İkinci yarıda ise Kasımpaşa, 53. dakikada A. Hodzic ve 57. dakikada Anıl Koç'un golleri ile durumu 5-0'a getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Kasımpaşa adını bir üst tura yazdırdı.

