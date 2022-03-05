Kasımpaşa'dan kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yenen Kasımpaşa kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. İstanbul ekibi, 4 maçlık aradan sonra galip gelirken İzmir temsilcisinin mağlubiyet serisi 5'e çıktı

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren mücadele gol düellosuna sahne oldu. Konuk Kasımpaşa'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşmaya, 2 gol, 1 asitlik performansıyla İstanbul ekibiden Jackson Muleka damga vurdu.

Kritik maçın 5. dakikasında konuk Kasımpaşa, Jackson Muleka'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Göztepe bu gole hemen cevap verdi. İzmir ekibinde 7. dakikada sahneye çıkan Di Santo, skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısı adeta golle başladı. 48. dakikada Muleka, hem kendisinin hem de Kasımpaşa'nın 2. golünü kaydetti: 1-2

79'da konuk ekibin 2 golünü atan Muleka'nın pasını iyi değerlendiren Umut Bozok, farkı 2'ye çıkardı: 1-3

Ev sahibi Göztepe, Cherif Ndiaye ile 81. dakikada farkı yeniden 1'e indirdi: 2-3

Kalan sürede başka gol olmadı ve Kasımpaşa, kritik bir galibiyete imza attı.

Kasımpaşa kötü gidişi durdurdu, Göztepe'de kabus sürüyor

Bu sonuçla ligde 4 maç aradan sonra 3 puana ulaşan Kasımpaşa, puanını 32'ye çıkardı ve düşme hattındaki Göztepe ile puan farkını 5'e yükseltti. Kasımpaşa, Göztepe maçına kadarki 4 müsabakada 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşamıştı.

Ligin ikinci devresinde üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından kötü sonuçları durduramayan Göztepe ise üst üste 5. yenilgisini yaşadı. Haftayı 27 puanla düşme hattında kapatan Göztepe, en yakın rakipleri Kasımpaşa, GZT Giresunspor ve bir maçı eksik Fraport TAV Antalyaspor'un 5 puan gerisinde yer alıyor.