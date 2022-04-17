Kasımpaşa'dan, Adana Demirspor’a farklı tarife

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Muleka 2 gol, 1 asistle karşılaşmaya damga vuran isim oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk etti.

İstanbul ekibi, 11. dakikada Doğucan Haspolat, 45 ve 63. dakikalarda Jackson Muleka ve 73. dakikada Umut Bozok'un penaltıdan attığı gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Kasımpaşa'da Jackson Muleka karşılaşmadaki performansıyla ligde gol sayısını 9'a asist sayısını ise 3'e çıkardı.

Adana Demirspor'da Mario Balotelli 45+3'te kırmızı kart gördü. İtalya golcü 34. haftada oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Geçen hafta Karagümrük'e mağlup olan Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 44 yaptı. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

