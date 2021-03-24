Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi

Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Şenol Can'ı teknik direktörlüğe getirdi.
İstanbul temsilcisi, bu sezon 4. farklı teknik direktör ile çalışmış olacak. Mehmet Altıparmak 71 gün, İrfan Buz 11 gün, Fuat Çapa ise 114 gün lacivert-beyazlıların teknik direktörlük koltuğunda oturmuştu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Şenol Can ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Şenol Can'a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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