Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan için yarın imza töreni düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İnan için düzenlenecek imza töreni saat 14.30'te Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılacak.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak Galatasaray'da görev yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'da ilk teknik adamlık tecrübesini yaşayacak.

