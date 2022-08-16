Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi bitti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 6-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe'ye karşı alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından 44 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırdı.

Sami Uğurlu, geçtiğimiz sezonun 18'inci haftasında Hakan Kutlu'nun yerine göreve getirilmişti. 44 yaşındaki teknik adam, son sırada aldığı lacivert-beyazlılarla ligi 11'inci sırada tamamlamıştı.

Kasımpaşa'nın başında toplamda 24 maça çıkan Sami Uğurlu, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Bu sezona kötü başlayan İstanbul ekibi, oynadığı 2 maçı toplam gol yiyerek puansız bitirmişti.

Kasımpaşa'nın, teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile görüştüğü öğrenildi.



