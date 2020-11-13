Kasımpaşa'da İrfan Buz dönemi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik adamını buldu. Paşa, takımın başına İrfan Buz'u getirdi.

Konuyla ilgili lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.

Buz, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, kadronun karakterli ve kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu aktararak, "Bu oyuncu grubunu geliştirmek adına elimizden geleni yapıp, maksimum performansı elde edebilmek için buradayız. İyi futbol oynayarak ve çok çalışarak Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çok önemli bir kulüpte çalışacağını vurgulayan Buz, "Kurumsal yapısı ile birlikte 100. yılını yaşayan Kasımpaşa Kulübüne geldiğim için heyecanlı ve sevinçliyim." ifadesini kullandı.

Kasımpaşa'nın Türkiye'nin en önemli kulüplerden biri olduğunu ifade eden Buz, şunları kaydetti:

"Kurumsal yapısı ile birlikte yapılan adımlar ve duruşu ile kendisini gösteren bir kulüp Kasımpaşa. Bize burada çalışma imkanı ve güveni veren yönetim kuruluma teşekkür etmek istiyorum. Biz de takım olarak maksimum seviyede gelişmek için elimizden geleni yapacağız."

53 yaşındaki teknik adam son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da görev yapmıştı.



