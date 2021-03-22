Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı.
Lacivert-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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