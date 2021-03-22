banner583
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
7 0
Taekwondocular kırdı geçti
Taekwondocular kırdı geçti
12 0
 
Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
75 0
Dolmabahçe'de kazanan yok
Dolmabahçe'de kazanan yok
16 0
Vatandaşa PCR testi işkencesi
Vatandaşa PCR testi işkencesi
60 0
Sapsızoğlu disiplinin önemine dikkat çekti
Sapsızoğlu disiplinin önemine dikkat çekti
18 0
Kia EV6, 30 Mart’ta görücüye çıkıyor
Kia EV6, 30 Mart’ta görücüye çıkıyor
34 0
banner529
banner570

Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi

banner476

banner624
Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi
banner630
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı.
Lacivert-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."  ifadelerine yer verildi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.