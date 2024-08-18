Kasım, yuvaya geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Lefke, eski oyuncusu Kasım Tağman'ı yeniden renklerine bağladı. Golcü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferi duyurdu.
Lefke'de uzun yıllar forma giyen Tağman, gol krallığının yanı sıra, menekşe beyazlı ekiple kupa kazanma sevincini yaşamıştı.
İki sezon önce Lefke'den ayrılıp Miracle Değirmenlik'e imza atan Kasım Tağman, Miracle Değirmenlik'te de geçen sezon 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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