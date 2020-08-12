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Kasım transferi çıkmazda

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Kasım transferi çıkmazda
Gençlik Gücü'nün kadrosuna katmak için anlaştığı Lefke'nin golcüsü Kasım Tağman'ın transferi çıkmaza girdi.
Serbest transfer hakkını Gençlik Gücü'nden yana kullanma kararı almasına rağmen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı atmayan Kasım, Lefke'den gelen kalması yönündeki telkinler karşısında bekleme kararı aldı. Kasım'ın kısa süre içerisinde son kararını vermesi bekleniyor.
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