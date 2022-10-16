Kasım gözyaşlarına hakim olamadı

Aksa Süper Lig’in 4.haftasında ChinaBazaar Gençlik Gücü-Miracle Değşrmenlik maçında tecrübeli golcü Kasım Tağman’nın gözyaşları gündem oldu.

Skor 4-1 iken teknik direktör Mehmet Bolkan tarafından oyuna alınacağı zaman diliminde kalelerinde 2.golü gören teknik adam değişiklikten vazgeçti. Değişiklikten vazgeçilmesi ve tekrar ısınmaya gönderilmesi istenen Kasım Tağman ise daha fazla ısınmayacağını söyledi ve maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. Teknik direktör Mehmet Bolkan yaptığı açıklamada oyun içinde skora göre taktik değişikliği yapıldığını ve değişiklikten o dakikalar için vazgeçtiğini söyledi.Kasım Tağman’nın transferinin kendisi tarafından istendiğini ancak şuan için oyuncunun beklenen performansta olmamasından dolayı daha fazla süre alamadığının altını çizdi. 4-2 ye gelen skorun avantajlı bir skor olduğunu ve neden değişiklikten vazgeçildiği sorusunu yönelettiğimiz teknik adam, saha içindeki oyuncu mevkilerinin değişmesini istemediği bu nedenle değişiklikten vazgeçtiğini ve öncelikli hedefin kazanmak olduğunu açıkladı