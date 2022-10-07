Kartallar yüksek uçuyor

Aksa Süper Ligin 3. Haftasının açılış maçı olan Lefkoşa derbisinde Yenicami konuk ettiği Çetinkaya’yı 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın yıldızı ise attığı 3 golle hat-trick yapan Fikret oldu

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Cenk Aras Özfuttu, Mehmet Volkan Çelik

Yenicami: Ercan, Mehmet Göktaş(Boran), Kaan, Yasin, Yakup(Cenker), Koray(Emirhan), Mehmet Çavuş, Fikret(Asrın), Fırat(Ali Bayır), Hascan, Sylla.

Çetinkaya: Kani, Burak, Çağlar, Mehmetali, Osman(Doğukan), Batuhan(Muammer), Mehmet(Özgür), Agit, Cemal, Ekrem, Mane

Goller: Dk. 4, 41 ve 59 Fikret, Dk. 77 Sylla, Dk. 87 Ali Bayır(Yenicami), Dk. 19 Batuhan (Çetinkaya)





Aksa Süper Ligin 3. Haftasının açılış maçında Yenicami ile Çetinkaya karşı karşıya geldiler. Lefkoşa derbisi olarak nitelendirilen karşılaşmada Yenicami takımı Çetinkaya karşısında rahat bir galibiyete imza attı.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yenicami’nin genç yıldızı Fikret Yağcıoğlu attığı 3 golle maça damga vurdu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Yenicami takımı erken golle öne geçti.

Dk.4 Yenicami atağında Fikret topu ağlarla buluşturarak skoru 1 – 0 yaptı.

Dk. 19 Çetinkaya takımı geriye düşmesinin ardından toparlanması sonrasında Batugan’ın attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Dk. 41 Yenicami’de yine sahneye çıkan isim Fikret oldu. Çetinkaya ceza sahasında son olarak topla buluşan Fikret golünü atarak ilk devrenin skorunu 2 – 1 olarak belirledi.

İkinci devreye yine atak başlayan Yenicami oldu.

Dk. 59 Yenicami’nin organize gelişen atağında Fikret golü atarak hem kendisinin hem de takımının 3. Golünü atarak skoru 3 – 1 yaptı.

Dk. 77 Yenicami’de bu kez sahneye golcü yabancısı Sylla çıkarak takımını 4 -1 öne geçirdi.

Dk. 87 İkinci devre oyuna giren Yenicami’nin genç yıldızı Ali Bayır golünü atarak maçın da skorunu belirledi. 5 - 1

