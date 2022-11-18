Kartallar geceleri seviyor

Aksa Süper Ligin 9. Haftasının açılış maçında Yenicami ile Hamitköy arasındaki mücadelenin galibi Fırat’ın attığı golle Yenicami takımı oldu. Bu sonuçla Yenicami oynadığı dördüncü gece maçını kazandı

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Engin Akkagün, İbrahim Katmer

Yenicami: Ercan, Emirhan, Yakup, Koray, Kaan, Boran(Asrın), Hascan, Fırat, Cenker(Ali Bayır(Onur), Berkem(Fikret), Badara Sylla.

Hamitköy: Tolga, Kema(Ardahan)l,Derviş, Osman(Mehmet Koyuncu), Serhat, Ömer, İbrahim, Sercan, Toykan, Cemre, Emanuel Ernest,

Gol: Dk. 66 Fırat(Yenicami)





AKSA Süper Lig'de 9.haftanın açılış maçında iki Lefkoşa temsilcisi

Dk .17. Hamitköy atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ömer’in vuruşunda kaleci Ercan topu kornere çeldi.

Dk. 21. Yenicami’de sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan Fırat direkt kaleye vurdu ancak kaleci Tolga topu köşeden kornere çelmeyi başardı.

Dk. 33. Yenicami’de Hascan’ın kullandığı köşe atışında Cenker arka direkte uçarak kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan az farkla dışarıya gitti.

İlk devre 0-0 tamamlandı.

Dk. 54. Yenicami savunmasında Emirhan’ın hatasında topu alan Emmanuel’in vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.

Dk. 66. Yenicami atağında sol kanattan kaleye doğru orta şut karışımı bir top gönderen Fırat’ın vuruşunda top kaleci Tolga’nın üzerinden aşarak filelere gitti. Yenicami 1-0 Hamitköy

Dk. 89Yenicami kontra atağında Fırat soldan hızla rakip ceza alanına yöneldi ve vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarıya gitti.

Bu sonuçla Yenicami puanını 20'ye yükseltirken, Hamitköy 5 puanda kaldı. Ligin 10.haftasında Yenicami deplasmanda Doğan Türk Birliği ile karşılaşırken, Hamitköy de kendi evinde Merit Alsancak Yeşilova'yı konuk edecek.

Lefkoşa Atatürk StadıMehmet Sezener, Engin Akkagün, İbrahim KatmerErcan, Emirhan, Yakup, Koray, Kaan, Boran(Asrın), Hascan, Fırat, Cenker(Ali Bayır(Onur), Berkem(Fikret), Badara Sylla.Tolga, Kema(Ardahan)l,Derviş, Osman(Mehmet Koyuncu), Serhat, Ömer, İbrahim, Sercan, Toykan, Cemre, Emanuel Ernest,Dk. 66 Fırat(Yenicami)AKSA Süper Lig'de 9.haftanın açılış maçında iki Lefkoşa temsilcisi Yenicami ile Hamitköy karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Yenicami 1-0 kazandı. Siyah beyazlı ekibin tek golü Firat Ersalan 'dan geldi.Dk .17. Hamitköy atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ömer’in vuruşunda kaleci Ercan topu kornere çeldi.Dk. 21. Yenicami’de sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan Fırat direkt kaleye vurdu ancak kaleci Tolga topu köşeden kornere çelmeyi başardı.Dk. 33. Yenicami’de Hascan’ın kullandığı köşe atışında Cenker arka direkte uçarak kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan az farkla dışarıya gitti.İlk devre 0-0 tamamlandı.Dk. 54. Yenicami savunmasında Emirhan’ın hatasında topu alan Emmanuel’in vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.Dk. 66. Yenicami atağında sol kanattan kaleye doğru orta şut karışımı bir top gönderen Fırat’ın vuruşunda top kaleci Tolga’nın üzerinden aşarak filelere gitti. Yenicami 1-0 HamitköyDk. 89Yenicami kontra atağında Fırat soldan hızla rakip ceza alanına yöneldi ve vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarıya gitti.Bu sonuçla Yenicami puanını 20'ye yükseltirken, Hamitköy 5 puanda kaldı. Ligin 10.haftasında Yenicami deplasmanda Doğan Türk Birliği ile karşılaşırken, Hamitköy de kendi evinde Merit Alsancak Yeşilova'yı konuk edecek.