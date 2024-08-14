Kartal’ın yeni kanadı Sylla

Yenicami Yabancı transferinde menejer Souleymane Youla vasıtası ile Gine'li 19 yaşındaki Nfanly Sylla ile anlaşmaya vararak bugün federasyonda imza attırdı.

Kanat oyuncusu Nfanly Sylla çıktığı hazırlık maçlarında attığı goller ve oynadığı futbolla teknik direkör Hasan Topaloğlu'nun onayını alarak siyah beyazlı renklere katıldı.

Bugün sabah KTFF de menejer Souleymane Youla başkan Ahmet Gençosman ve sportif direktör Turgay Kara ile sözleşme imzaladı.

