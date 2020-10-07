Kartal’ın minik 9 numarası

Yenicami yöneticisi Ömer Gedik’in oğlu, Yenicami Akademide futbol eğitimi alan Eral Gedik, doğum gününü kutladı.
Annesi Ömer – Yeliz Erosal Gedik ve kız kardeşi ile birlikte gönül verdiği Yenicami’nin logosunun da yer aldığı futbol sahası tasarımlı, forma ve futbol ayakkabısının yer aldığı doğum günü pastasındaki mumları keyifle üfleyen Eral, büyük mutluluk yaşadı.
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