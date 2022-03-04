Kartal’dan Fenerbahçe taraftarına çağrı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçına ilişkin, "Taraftarlarımızın bize katacağı enerjiyle, verecekleri eşsiz destekle biz çok daha iyi mücadele edeceğiz ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi



Maçın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kartal, “Trabzonspor maçı önemli ve zor bir karşılaşma. Planlarımız var. Trabzonspor iyi ama biz de iyiyiz. Kendi taraftarlarımızın önünde, onların bize katacağı enerjiyle, verecekleri eşsiz destekle biz çok daha iyi mücadele edeceğiz ve maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımız takımımıza lütfen güvensin, inansın. 90 dakika destek vermelerini istiyorum. Onları mahcup etmeyeceğiz. Bu maç Fenerbahçe’nin birlikteliği, geleceği için bir başlangıç olabilir. Onları memnun edecek bir futbol ve karakter ortaya koyarsak arkasının gelebileceğini düşünüyorum. Bu camianın en büyük gücü taraftarlarıdır. Pazar günü onları bekliyorum. Bu maçı taraftarlarımızla oynayacağız.” ifadelerini kullandı.

Kazanma alışkanlığı elde etmiş olmanın önemine değinen 60 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti:

“Son 3 maçı kazandık. Kaybettiğimiz birkaç maçı daha kazanabilirdik diye düşünüyorum. Slavia Prag maçlarını kabul etmemiz lazım orada bizden üstün oynadılar ama lig ve kupa maçlarını oyun olarak kazanabilirdik. Elimizdeki oyuncularla en iyisine ulaşabilmek bizim hedefimiz. Fenerbahçe ruhuyla mücadeleye çalışıyoruz. Takım içindeki oyuncularla iletişimde çok daha iyi duruma geldik. Maç kazanmanın vermiş olduğu rahatlıkla takımın özgüveni yerine gelmeye ve psikolojik olarak üstüne koymaya başladı. Hiçbir şey dünden bugüne bir anda değişmez. Zamanla yarışıyoruz. İyi yolda ilerliyoruz diye düşünüyorum.”

Arda Güler konusunda yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını aktaran Kartal, “Arda bizim evladımız. İçten gelerek konuşan bir inanım. Cümleleri cımbızla alıp başka yerlere çekmek doğru değil. Söylemek istediğim çok net. Arda bu camianın evladıdır. Bizden önceki hocalarına teşekkür ettim, biz de Kulübün politikası doğrultusunda ilk 11’de oynattık, camiamız da desteklerini gösterdiler. Ertuğrul’u (Çetin), Çağtay’ı (Kurukalıp) da oynattık. Hepsi bizim değerlerimiz. Ülkemizin futbol ikliminde genç oyuncuları korumak, kazanmak, Fenerbahçe’ye ve Türk futboluna faydalı olmaları için bunların iyi planlanması gerekir.

