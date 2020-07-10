Kartal’dan efsane pençe

Yenicami, geçtiğimiz sezon kendisini şampiyonluktan eden ezeli rakibi Çetinkaya'yı 3-1 mağlup ederek rakibinin direk düşme tehlikesi yaşamaya devam etmesini sağladı. Maç sonunda Yenicami tribünlerinden Çetinkaya'ya yönelik “Güle güle sana, yolun açık olsun” gibi göndermeli şarkılar söylenirken, "Apoel kümeye tezahüratları yapıldı. Yenicami futbolcuları ise büyük mutluluk yaşarlarken, coşkularını taraftarlarıyla paylaştılar

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı Hakemler: Utku Hamamcıoğlu,Cemal Sarı, Burak Mandıralı Yenicami; Ercan, Ebuka, Hasan,Tansel (90+2.Dk Koray),Hascan (53.Dk Mehmet Altın),Fırat,Mehmet Göktaş, Mahmut(70.Dk Yasin), Aminu,Hüseyin,Abaka(90.Dk Hasan Evren) Çetinkaya: Kani,Tunç, Burak (56.Dk Yusuf),Emir,Emek (62.Dk Toykan),Doğukan,Mustafa (81.Sk Mehmet Söker),Cemal (45.Dk Özcan),James (81.Dk Ceylan),Hakan,Samuel Kırmızı kart: 63.Dk Mehmet Göktaş (Yenicami) Goller: 5 ve 48.Dk Ebuka,45.Dk Fırat (Yenicami), 63.Dk Mustafa Yaşınses (Çetinkaya) K-Pet Süper Lig'in 27. haftasında Yenicami ile Çetinkaya, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşılaşırken Yenicami, küme düşme korkusu yaşayan rakibini 3-1 mağlup etti. 2.Dk: Çetinkaya atağında Mustafa Yaşınses sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdi ve vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti. 5.Dk: Yenicamiatağında Abaka’nın sağdan ortasında Ebuka kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Yenicami 1-0 Çetinkaya 10.Dk: Yenicami atağında Ebuka’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Tansel’in şutunda kaleci Kani gole izin vermedi. 38.Dk: Yenicami atağında Fırat ceza sahası dışından etkili bir şut çıkarttı ancak top direkten geri geldi. 45.Dk: Yenicami atağında Abaka’nın sağdan ortasında Fırat mükemmel bir vole ile topu filelere gönderdi. Yenicami 2-0 Çetinkaya 48.Dk: Yenicami atağında Hüseyin Sadıklar, Emir’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Utku Hamamcıoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ebuka topu filelere gönderdi. Yenicami 3-0 Çetinkaya 63.Dk: Çetinkaya atağında Mustafa Yaşınses ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Bu topa elle müdahale eden Mehmet Göktaş ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 65.Dk: Frikiği kullanan Mustafa Yaşınses’in vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 3-1 Çetinkaya Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.