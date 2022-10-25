Kartal’da Ismael dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta kulüp yönetimi, Fransız çalıştırıcı ile yolları ayırma kararı aldı

Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi.

Kulüp yönetimi, Fransız çalıştırıcı ile yolları ayırma kararı aldı.

Bugün yapılacak görüşmenin ardından tazminat dahil olmak üzere resmi prosedürler yerine getirilecek.

Beşiktaş'ın başında 18 maça çıkan Ismael, bu müsabakalarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

47 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekipte 1.72 puan ortalaması yakaladı.

