Kartal yüksekten uçtu

Baskılı oyununu sürdüren Beşiktaş, 2 dakika sonra (25. dakikada) Josef de Souza ile yeniden öne geçti: 2-1
Siyah-beyazlılarda 43. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Batshuayi, skoru 3-1 yaptı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Maçın skorunu 78. dakikada Beşiktaş'tan Güven Yalçın ilan etti: 4-1
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 50'ye çıkarırken Aytemiz Alanyaspor, 52 puanda kaldı.
Bu arada Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde ilk kez Vodafone Park'ta sahne alırken, bu sezonki en farklı galibiyetini tekrarladı.