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Kartal yüksekten uçtu

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Valerien Ismael yönetiminde ilk kez Vodafone Park'ta sahne alan siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarına katılma iddiasını güçlendirdi

Kartal yüksekten uçtu
Vodafone Park'ta tam kapasite oynanan mücadeleye Beşiktaş adeta golle başladı. Siyah-beyazlı ekip, Mitcy Batshuayi ile 2. dakikada 1-0 öne geçti. Konuk Aytemiz Alanyaspor, 23. dakikada Efecan ile eşitliği yakaladı: 1-1

Baskılı oyununu sürdüren Beşiktaş, 2 dakika sonra (25. dakikada) Josef de Souza ile yeniden öne geçti: 2-1

Siyah-beyazlılarda 43. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Batshuayi, skoru 3-1 yaptı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Maçın skorunu 78. dakikada Beşiktaş'tan Güven Yalçın ilan etti: 4-1

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 50'ye çıkarırken Aytemiz Alanyaspor, 52 puanda kaldı.

Bu arada Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde ilk kez Vodafone Park'ta sahne alırken, bu sezonki en farklı galibiyetini tekrarladı.

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