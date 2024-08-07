Kartal yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor

Süper Lig ekibi Yenicami’de yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Hasan Topaloğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanlarla sürüyor.

Antrenmanlarda futbolcuların oldukça istekli olmaları teknik heyeti sevindiriyor.

Önceki gün Görneç Stadı’nda yaptığı antrenman sonrası Futbol şube sorumlusu Şenol Karayel'in doğum günü teknik ekip ve futbolcular ile pasta kesilerek kutlama yapıldı.

