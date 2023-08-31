Kartal, yabancılarını belirledi

Başkentin siyah-beyazlı Süper Lig ekibi Yenicami’de yabancı futbolcular Nijerya uyruklu 27 yaşındaki Uzochukwu Ugwu ve Fildişi Sahili uyruklu 32 yaşındaki Christian Kouakou, Miracle Değirmenlik ile dün oynanan hazırlık maçında göz doldurdular.Yenicami’nin 3-1 kazandığı karşılaşmada her iki futbolcu da birer gole imza atarken bugün de kendilerini Yenicami yapan sözleşmeye imza attılar.