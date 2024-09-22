Kartal, uzatmada kanatlandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Milot Rashica ve Ciro Immobile kaydetti

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş sevindi. Siyah-beyazlılar, Eyüpspor'u Milot Rashica ve Ciro Immobile'nin (P) golleriyle 2-1 yendi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 13'e yükseltti. Eyüpspor ise 9 puanda kaldı.

Beşiktaş, ilk yarıyı Rashica'nın 20. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.

Eyüpspor, 64'te Emre Akbaba'nın penaltı golüyle skora denge getirdi: 1-1.

Siyah-beyazlılar, 90+3'te Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi.

