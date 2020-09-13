Kartal, Trabzon’da galibiyete uçtu

Süper Lig'in ilk haftası dev bir maça sahne oldu. Ligin ilk haftasında koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Beşiktaş, Trabzonspor'a konuk oldu. İstanbul ekibi 3 puana 3 golle aldı.

Beşiktaş'ın golleri 29. dakikada Tyler Boyd, 64. dakikada Bernard Mensah ve 74. dakikada Jeremain Lens'ten geldi. Trabzonspor'un maçtaki tek golünü 86. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti.

Trabzonspor'da maçın 63. dakikasında Flavio kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Denizlispor'a konuk olacak.