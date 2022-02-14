banner762
11 0
Çam kese böcekleriyle mücadele başlamalı
Çam kese böcekleriyle mücadele başlamalı
10 0
 
Gün sevgililerin
Gün sevgililerin
10 0
“Kendimize bir anne şevkati ile yaklaşmalıyız”
“Kendimize bir anne şevkati ile yaklaşmalıyız”
16 0
Mormenekşe, Bağcıl’ı morarttı
Mormenekşe, Bağcıl’ı morarttı
38 0
Gençler, Bostancı’dan şen döndü
Gençler, Bostancı’dan şen döndü
22 0
Lexus, elektrikli sedan daha agresif olacak
Lexus, elektrikli sedan daha agresif olacak
14 0
banner797

Kartal, son dakikada yıkıldı

banner476

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Nefes kesen maçta ev sahibi takımın iki golü de VAR kararıyla iptal edildi

banner714
Kartal, son dakikada yıkıldı

Adana Demirspor ile Beşiktaş Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

Nefes kesen mücadelede unutulmaz anlara sahne oldu. Siyah beyazlılar 31. dakikada Alex Teixeira ile 1-0 öne geçti. 

Kalesinde golü gören Adana Demirspor baskısını artırdı. Maçın 42. dakikasında Mario Balotelli skora dengeyi getirdi ancak öncesinde Vargas'ın Ghezzal'a yaptığı faul nedeniyle gol iptal edildi.

Ev sahibi takım aradığı golü 90. dakikada Samet Akaydın'la buldu: 1-1. 

90+5. dakikada Samet Akaydın attığı ikinci gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 

Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. beraberliğini alan Beşiktaş puanını 38'e, Adana Demirspor ise 41'e yükseltti. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.