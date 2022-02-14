Kartal, son dakikada yıkıldı

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Nefes kesen maçta ev sahibi takımın iki golü de VAR kararıyla iptal edildi

Adana Demirspor ile Beşiktaş Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede unutulmaz anlara sahne oldu. Siyah beyazlılar 31. dakikada Alex Teixeira ile 1-0 öne geçti. Kalesinde golü gören Adana Demirspor baskısını artırdı. Maçın 42. dakikasında Mario Balotelli skora dengeyi getirdi ancak öncesinde Vargas'ın Ghezzal'a yaptığı faul nedeniyle gol iptal edildi. Ev sahibi takım aradığı golü 90. dakikada Samet Akaydın'la buldu: 1-1. 90+5. dakikada Samet Akaydın attığı ikinci gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. beraberliğini alan Beşiktaş puanını 38'e, Adana Demirspor ise 41'e yükseltti.