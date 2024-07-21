Kartal, sezonu açtı

Başkent’in siyah – beyazlı süper lig temsilcisi Yenicami yeni sezon açılışını Yusuf Kaptan sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Hasan Topaloğlu nezaretinde gerçekleşen açılışa kalabalık oyuncu grubu katılırken, asker olan Ali Bayır ve Mehmet Çavuş açılışta yer alamdı. Yabancı oyuncularını hafta başı adaya getirecek olan Yenicami, sezon öncesi hazırlıklarına Pazartesi’nden itibaren Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda devam edecek. 3 Ağustos tarihinde hazırlık maçlarına başlayacaklarını ifade eden teknik direktör Hasan Topaloğlu, Ağustos sonunda Burdur’da yurtdışı kampına dahil olacaklarını ifade etti.

