Kartal sahaya kondu

Necati KÜLAHLILAR

Başkent'in Süper Lig'deki temsilcilerinden Yenicami, yeni sezon hazırlıklarına, yeni teknik direktörü Çağan Çerkez yönetiminde başladı.

Yusuf Kaptan Sahasında yapılan ilk antrenmanı başkan Ali Vehid ve yöneticiler de hep birlikte izlediler. Yenicami Akademi futbolcularının da yer aldığı açılışta futbolcular düz koşu antrenmanı gerçekleştirdiler.



