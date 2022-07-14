Kartal sahaya indi

Süper Lig’in siyah beyazlı başkent takımı Yenicami, ilk saha çalışmasını Yusuf Kaptan Sahası’nda yaptı.

Teknik direktör Ulus Nasıroğlu nezaretinde gerçekleştirilen ilk antrenmana yabancı futbolcuları Keita’nın ülkesinden henüz dönmemesi ve Hascan sakatlığı nedeniyle katılmaması dışında tam kadro yaptı. Özel işleri nedeniyle başkan Ali Özman Safa’nın katılamadığı antrenmanı diğer yöneticiler de takip etti.

NASIROĞLU: HEDEFİMİZ İLK BEŞ

Antrenman sırasında konuştuğumuz deneyimli teknik direktör Ulus Nasıroğlu, yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek, Yenicami olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirerek sezona hazır halde başlamak istediklerini kaydetti. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon sonunda da hedeflerinin ilk beş içinde olmak olduğunu belirten Nasıroğlu, kadrolarını koruduklarını hatta iki kiralıktan dönen oyuncularıyla daha da güçlendiklerini söyledi.



