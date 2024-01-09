Kartal, Rize'de kendine geldi

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların genç forveti Semih Kılıçsoy, iki gol bir asistle maça damgasını vurdu.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş sevindi. Siyah-beyazlılar, zorlu Rize deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı. Maç öncesi ligde 5 maçta sadece bir galibiyeti bulunan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un 7 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 32'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 29 puanda kaldı.

