Kartal, Rize'de kendine geldi

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların genç forveti Semih Kılıçsoy, iki gol bir asistle maça damgasını vurdu.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş sevindi. Siyah-beyazlılar, zorlu Rize deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı. Maç öncesi ligde 5 maçta sadece bir galibiyeti bulunan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un 7 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 32'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 29 puanda kaldı.
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