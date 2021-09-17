Kartal puana duacı

AKSA Süper Lig'in ilk haftasında Yenicami ile Merit Alsancak Yeşilova 1-1 eşitlikle birer puanla sahadan ayrıldı. Yeşilova'nın golünü Mustafa Salk, Yenicami'nin golünü ise Hascan kaydetti. Yeşilova kaleci antrenörü Cenk Şekeroğlu'na kırmızı kart gördü

Yer:Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hüseyin Özaşık, Emre Çevikdal

Yenicami: Ercan, Serhan(DK 46 Mehmet Çavuş), Yasin, Mehmet Göktaş, Fırat(Ali Bayır), Hascan, Hüseyin Sadıklar, Hasan Evren, Mete(DK 57 Selim), Kaan, Mosses

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal, Mejdi, Mustafa Salk, Mehmet Tekin(Ömer), Yasin(Gökhan), Eyüp, Vakkas(Mehmet Erduran), Memduh, Mustafa Vardi, Fidelis, Billy

Goller: DK 43 Mustafa Salk(Merit Alsancak Yeşilova),DK 90+3 Hascan (Yenicami)



AKSA Süper Lig'in ilk haftasında Atatürk Stadı'ndaki mücadelede Yenicami ile Merit Alsancak Yeşilova 1-1 eşitlikle birer puanla sahadan ayrıldı. Yeşilova'nın golünü 43.dakikada Mustafa Salk, Yenicami'nin golünü ise 90+3. dakikada Hascan kaydetti.

Maçın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken, her 2 takımın da etkili atakları oldu. Yenicami’den Hasan Evren’in şutu direkten döndü.

43.dakikada gelişen Merit Alsancak Yeşilova kontra atağında Mustafa Salk’ın ceza alanı içerisinde çektiği şutta top filelere gitti.0 – 1

İkinci devrede pozisyon sayısı daha az olurken, yaşanan gerginlik sonrasında oyunun kontrolünü eline alan Yenicami, uzatmalarda eşitliği yakaladı.

Maçın 90. dakikasında gelişen Yenicami atağında 18 ceza yayı üzerinde topla buluşan Hascan sert ve düzgün bir vuruşla golü attı. Maç 1 – 1 tamamlandı.

