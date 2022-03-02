Kartal kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Yukatel Kayserispor ise yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti

Vodafone Park'taki karşılaşmada Yukatel Kayserispor turladı. Güçlü rakibini 2-1'lik skorla kupanın dışında bırakan Kayseri temsilcisi yarı finale yükseldi. Beşiktaş sahaya; Ersin, Umut, Montero, Welinton, Rosier, Necip, Teixeira, Atiba, Ghezzal, Kenan ve Batshuayi 11'iyle çıktı. Yukatel Kayserispor ise maça; Cenk, Carole, Mert, Hosseini, Onur, İbrahim, Bertolacci, Abdülkadir, Ramazan, Cardoso, Gavranovic 11'iyle başladı. Kayseri temsilcisi, 6. dakikada Mario Gavranovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 43'te Valentin Rosier'in golüyle skora denge getirdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Miguel Cardoso, 65'te kaydettiği golle Kayserispor'u deplasmanda bir kez daha öne geçirdi: 1-2. Hakem Halil Umut Meler, 79. dakikada Beşiktaşlı Welinton'a direkt kırmızı kart gösterdi. VAR'dan pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Meler, incelemenin ardından Welinton'un kartını iptal etti. Brezilyalı oyuncu, bu kararın ardından yeniden oyuna döndü. Valentin Rosier, 90+3. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Kayseri temsilcisi ise yarı finale yükseldi.