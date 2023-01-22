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Kartal, Kayseri’de seriyi sürdürdü

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Y. Kayserispor'u 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Vincent Aboubakar, 69. dakikada oyuna girerken, Valentin Rosier 90+4'te direkt kırmızı kart gördü

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Kartal, Kayseri’de seriyi sürdürdü
Yukatel Kayserispor, Beşiktaş'ı RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda ağırladı. 
Konuk ekip mücadelenin 2. dakikasında Redmond ile 1-0 öne geçti.
42. dakikada ise Salih Uçan farkı ikiye çıkardı. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, 69. dakikada oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın son dakikalarında ise Valentin Rosier direkt kırmızı kart gördü. 
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Yukatel Kayserispor 26 puanda kalırken ligde üst üste 4. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 35'e yükseltti. 
Beşiktaş'ta Romain Saiss, Nathan Redmond ve Valentin Rosier, gelecek hafta oynanacak Corendon Alanyaspor maçında cezalı oldukları için forma giyemeyecek.
 
 
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